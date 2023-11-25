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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسائر بالملايين للأهلي والزمالك بسبب صفقات الأجانب.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، حجم الخسائر للنادي الأهلي والزمالك، عبر برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال: “الزمالك جاب كابونجو كاسونجو ب ٧٥٠ الف يورو وباعه ب٢٥٠ الف يورو وخسر ٥٠٠ الف يورو، والأهلي جاب ميكسوني ب٨٥٠ الف يورو وباعه ب٣٠٠ الف يورو". 

قائمة الأهلي أمام ميدياما


وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.
 

الأهلي والزمالك الإعلامي مهيب عبد الهادي المدير الفني للنادي الأهلي الناقد الرياضي خالد طلعت حجم الخسائر نادي الأهلي مواجهة ميدياما

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