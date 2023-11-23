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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحمس لاعبيه بمفاجأت قبل كأس العالم للأندية.. تفاصيل

صدى البلد

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس الاستعداد لكأس العالم للاندية بالنادي الاهلي.

وكتب: “مصدر بالأهلي لائحة خاصة في كأس العالم للأندية ومكافآت مضاعفة للاعبين حال الوصول للمباراة النهائية”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، لن تقل عن 50 فردًا.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم 11 ديسمبر المقبل، لخوض أولى مبارياته يوم 15 من نفس الشهر".

 

 

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب سيكون من الصعب تواجده مع البعثة بسبب حالته الصحية ولم يتم حسم موقفه، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، سوف يكون رئيسًا للبعثة".

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