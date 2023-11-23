الأهلي يحمس لاعبيه بمفاجأت قبل كأس العالم للأندية.. تفاصيل

كشف احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس الاستعداد لكأس العالم للاندية بالنادي الاهلي.

وكتب: “مصدر بالأهلي لائحة خاصة في كأس العالم للأندية ومكافآت مضاعفة للاعبين حال الوصول للمباراة النهائية”.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السعودية للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية، لن تقل عن 50 فردًا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية، يوم 11 ديسمبر المقبل، لخوض أولى مبارياته يوم 15 من نفس الشهر".

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب سيكون من الصعب تواجده مع البعثة بسبب حالته الصحية ولم يتم حسم موقفه، وخالد مرتجي أمين صندوق النادي، سوف يكون رئيسًا للبعثة".