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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر أبراج الشيخ زايد في شمال قطاع غزة، بعد تعرضها لقصف مستمر طوال الأسابيع الماضية.

https://x.com/shehabagency/status/1728289550756405690?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

هذا وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي شن قصفًا جويًا ومدفعيًا عنيفًا على مناطق متفرقة من مدن قطاع غزة قبل بدء الهدنة الإنسانية القصيرة بساعات.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت مخيم جباليا في غزة بقنابل الفسفور والدخان بالتزامن مع قصف عنيف في محيط المخيم.

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