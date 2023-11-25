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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص البرلماني جيرت فيلدرز.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للحكومة الهولندية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

 وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية نداء عاجلا الي الحكومة الهولندية بإدانة ورفض تصريحات البرلماني الهولندي جيرت فيلدرز بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.
 
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها  علي إدانتها وبشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي ادلى بها البرلماني الهولندي ، وانكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على ارض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعياً لتهجير شعبنا وحل مشكلته على حساب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

ووفق بيان للخارجية الفلسطينية؛ فقد اعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وتدخل سافر في شؤونه ومصيره، مؤكدة  ان شعب فلسطين اسقط هذه التصريحات والمواقف، واثبت عمق صموده في ارض وطنه وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة المشروعة واسقطتها المواقف الاخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

 

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