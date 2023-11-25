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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة كاجوال وعصرية، حيث ارتدت جاكت بأكمام طويلة باللون الأسود المصنوع من القماش المطرز بالكامل ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

اتسمت هذه الإطلالة بانها كشفت عن قوامها الرشيق، تزينت شمس الكويتية بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الوردية.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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