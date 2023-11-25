ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت بنطلون جينز مع قميص باللون الأبيض و بليزر كحلي ونسقت معهما بالطو باللون البيج.

انتعلت ياسمين صبري بوت طويل للغاية يصل إلي حدود الركبة باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.