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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخطيب: مصر هي الدولة الثانية دفاعا عن القضية بعد فلسطين مباشرة

الكاتب اللصحفي احمد
الكاتب اللصحفي احمد الخطيب

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إن هذه هي الحرب السادسة بين جيش الاحتلال وبين قطاع غزة والفصائل في غزة وفي كل مرة يساء إلى مصر ظلما وجورا وعدوانا وافتراء  وكذبا، لافتا الى أن مصر تحافظ على القضية الفلسطينية وهي الثانية بعد الفلسطينيين مباشرة.

وأكد الخطيب، خلال لقائه ببرنامح صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدى، أن هناك تصريحات ظهرت عبر شاشات التليفزيون لعدد من الرؤساء  منهم الرئيس السادات وعبد الناصر ومحمد حسني مبارك فكلهم يتحدثون عن أدوار مصر التاريخية التى تحملوها في أوقات توليهم للرئاسة.

معبر رفح هو معبر دخول أفراد بين قطاع غزة ومصر

 

وتابع الكاتب الصحفي: مصر حاضرة في القضية الفلسطينية  حضور قوي ودفعت ثمنا كبيرة، فمصر قادت  5  حروب في ٥٠ سنة، مؤكدا أن هناك ٥ معابر بين غزة ومصر ولكن معبر رفح هو معبر عبور أفراد بين قطاع غزة وبين مصر وبينهم ١٤ كيلو فقط، فهذا المعبر له خصوصية قانونية ومصر ذات سيادة عالية.

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