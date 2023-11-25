نادي الأسير: عدد الفلسطينيين المفرج عنهم قليل مقارنة بآلاف المعتقلين في سجون الاحتلال

قال مدير نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، إن عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم قليل بالمقارنة مع 8000 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أضاف الزعاري أن سلطات الاحتلال الإسرائيليلي عملت على منع الفلسطينيين من التعبير عن فرحتهم، لافتًا إلى أنه يجب مواصلة الجهود لتحرير باقي الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أمس أن الاحتلال أفرج عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد إطلاق سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

وبموجب اتفاق الهدنة المقرر أن تستمر 4 أيام، تفرج «حماس» في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلاً إسرائيلياً مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجيناً فلسطينياً معظمهم من النساء والقصر.