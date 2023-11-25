والدة الرهينة التايلاندية المفرج عنها: بكيت من السعادة

قالت والدة الرهينة التايلاندي الذي أطلق سراحه يوم الجمعة لشبكة CNN إنها "بكت من السعادة" عندما علمت بالخبر.

"أجهشت بالبكاء عندما رأيته في مقطعي فيديو. وتعرفت على شعرها والطريقة التي تمشي بها عادة.

وقالت بونيارين سريشان، والدة نوتثاواري مونكان، لشبكة CNN عبر الهاتف يوم السبت: “اعتقدت أنها هي بالتأكيد عندما رأيت سيدة تسير إلى الحافلة مرتدية فستاناً أحمر بتسريحة شعرها”.

تعيش سريشان في مقاطعة خون كاين، إحدى أفقر مقاطعات البلاد، مع حفيدتها البالغة من العمر 8 سنوات.

وقالت: "لقد بكيت من سعادتي".



وفي وقت سابق من يوم السبت، أكدت الحكومة التايلاندية إطلاق سراحها. وشوهدت في صورة مع الرهائن التايلانديين التسعة الآخرين المفرج عنهم.



قالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان يوم السبت إن ما يقدر بنحو 20 مواطنًا تايلانديًا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.



وقالت الوزارة إنه تم إخطار عائلات الرهائن المفرج عنهم، ويقوم مسؤولو السفارة التايلاندية باتخاذ "الترتيبات اللازمة لسفرهم إلى تايلاند".

كما شكرت حكومات مصر و قطر وإيران وماليزيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربة عن "تقديرها العميق لجميع الأطراف التي طلبت منها السلطات التايلاندية المساعدة والدعم".