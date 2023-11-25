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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي أمام إحدى قرى مركز المنيا تم  نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي لعلاج والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة لبدء التحقيق.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الطريق الزراعى تحرر محضر بالواقعة دراجتين بخاريتين قرى مركز المنيا

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