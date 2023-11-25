إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي أمام إحدى قرى مركز المنيا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي لعلاج والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة لبدء التحقيق.