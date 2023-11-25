عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهدنة.. مواجهات مسلحة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن هناك مواجهات في بلدة قفين قضاء طولكرم وجنود الاحتلال وشبان المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهاد طبيب، وإصابة آخرين بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابةشقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وأوضحت “وفا”، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر  في منطقة الفخذ.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية بلدة قباطية جنوب جنين فلسطين منطقة البطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: وصول الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة

الدفاع المدني بغزة : نناشد العالم تزويدنا بالمعدات لانتشال جثامين الشهداء

سيدة تشكو ضعف زوجها ويرفض العلاج.. دار الإفتاء: آثم شرعا

للإفراج عنهم اليوم.. مصر تتسلم كشفا بأسماء 39 فلسطينيا

CNN : إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين قريبًا

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة تابعة لنا في جنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية.. عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ