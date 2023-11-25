رغم الهدنة.. مواجهات مسلحة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إن هناك مواجهات في بلدة قفين قضاء طولكرم وجنود الاحتلال وشبان المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهاد طبيب، وإصابة آخرين بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابةشقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وأوضحت “وفا”، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر في منطقة الفخذ.