مراسل إكسترا نيوز: متوقع دخول 340 شاحنة مساعدات لغزة اليوم

قال هشام عبدالتواب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن شاحنات المساعدات لا تزال مصطفة على الطريق، أمام بوابة معبر رفح البري وجاهزة للدخول، ومن المتوقع دخول 340 شاحنة عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأضاف أنه بالأمس دخلت نحو 200 شاحنة، وهذا يزيد على المعدل الذي كنا نشهده خلال الأيام الماضية، فمعظم هذه المساعدات مصرية، وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم المساعدات التي جمعتها مصر، وتدخلها إلى قطاع غزة، بنحو 12 ألف طن من المساعدات، محملة على 1300 شاحنة.

وأوضح أن معبر رفح لم يغلق أبدًا طيلة الأيام الماضية، ومنذ السابع من أكتوبر، على الرغم من قصفه 4 مرات، وأي تعطيل كان من الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى دخول حتى الآن حوالي 7 شاحنات للوقود، منهم 3 شاحنات محملة بالسولار، و4 شاحنات محملة بغاز الطهي.