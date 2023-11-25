هيئة الأسرى: مصير عدد غير معروف لمسجوني غزة ولا نعلم مكان تسلم المجموعة الجديدة

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، من أن الأسرى يعيشون ظروفا مأساوية وسلطات الاحتلال شنت عليهم حربا منذ بدء العدوان على غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وعبرت عن قلقها بقولها: "نحن قلقون ونحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير عدد غير معروف من أسرى قطاع غزة".

وأضافت أن الاحتلال لم يفصح عن عدد أسرى قطاع غزة وندعو الأمم المتحدة للتدخل لمعرفة مصيرهم.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، إلى أن الاحتلال لم يلتزم بالأقدمية في الإفراج عن الأسرى.

ويوجد ٣٢٠٠ معتقل جديد في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على شعبنا.



وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أنه حتى اللحظة لا نعلم من أي مكان سيتسلم فيه الصليب الأحمر المجموعة الجديدة من الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم اليوم ضمن شروط الصفقة.

وتابعت: كما أنه وحتى هذه اللحظة لا نعلم المكان الذي سيخرج منه الأسرى والاستقبال سيكون في بلدة بيتونيا.