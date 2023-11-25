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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المعلمين: السيسي رجل المرحلة فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة

صدى البلد

وجه آلاف المعلمين المشاركين فى مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية ، رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ودعم القيادة السياسية فى كل قراراتها لرفض العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، والوقوف ضد التهجير القسرى لأهالى غزة.

ونصت رسالة المعلمين التى تمت قراءتها من منصة المؤتمر ، "نثق فى الرئيس عبد الفتاح السيسى قائدا لسفينة الوطن ورئيسا لفترة جديدة وأن المعلمين دائما فى الصفوف الأولى لمساندة الدولة وتلبية نداء الوطن لصون مقدراته وحمايه أمنه القومى، وسوف يكون المعلمون سباقين أمام صناديق الاقتراع تلبية لنداء الوطن وحماية استقراره ودعم التنمية الشاملة فى كل المجالات " .

وهتف المعلمون بكل حب للرئيس السيسي لتأييده لفترة رئاسية جديدة ، وحمل المعلمون لافتات "نثق فيك"، و"جميعنا ورائك" ، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، فى ظل منطقة مضطربة تحتاج قيادة حكيمة، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده، موضحا أن الرئيس يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب ، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة كل الصعاب، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف " الزناتي" : أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك .

موضحا ان الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية قائمة على الدعم المتواصل لأشقائنا الفلسطينيين، على مختلف المستويات، السياسية، والدبلوماسية، والمجتمعية ، بالاضافة للوقوف ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، يعكس فهما دقيقا وواضحا لأبعاد القضية، وكانت رؤية القيادة السياسية سباقة منذ سنوات لتقوية الجيش المصري لحماية وصون الدولة.

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