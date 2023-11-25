استشهاد الأسير المحرر فرسان خليفة في قطاع غزة.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت، باستشهاد الأسير المحرر المبُعد إلى قطاع غزة فرسان خليفة من مخيم نور شمس في طولكرم؛ جرّاء قصف الاحتلال في قطاع غزة قبل أيام.

كما أصيب، طفل مساء اليوم، بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرح الناشط الاعلامي محمد عوض لـوكالة أنباء فلسطين الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت بمنطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب بيت أمر، ما أدى إلى إصابة طفل 16 عاما، برصاصتين في قدميه، ونقل إلى المستشفى.