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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عاطف لاعب فيوتشر: درسنا المنافس جيدا وهدفنا الفوز غدا

صدى البلد

قال أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية غداً.

وتابع عاطف خلال مؤتمر المباراة الفني: مجموعة قوية تضم فرق قوية، في كامل تركيزنا، لم نكن في أفضل شكل في آخر بطولة.

وأضاف: نريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا، حافز كبير لنا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز.

واكد: درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، إعتادنا مثل تلك المواجهات.

وتابع: لا يوجد فريق سهل، وصوله لتلك الدور يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى ان احصد لقب هداف البطولة.

احمد عاطف الكونفدرالية سوبر سبورت مودرن فيوتشر بطولة الكونفيدرالية

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