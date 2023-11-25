أحمد عاطف لاعب فيوتشر: درسنا المنافس جيدا وهدفنا الفوز غدا

قال أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية غداً.

وتابع عاطف خلال مؤتمر المباراة الفني: مجموعة قوية تضم فرق قوية، في كامل تركيزنا، لم نكن في أفضل شكل في آخر بطولة.

وأضاف: نريد أن نستغل أن مباراة الغد على أرضنا، حافز كبير لنا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز.

واكد: درسنا المنافس جيداً ودرسنا نقاط الضعف، وجاهزين للمباراة، إعتادنا مثل تلك المواجهات.

وتابع: لا يوجد فريق سهل، وصوله لتلك الدور يؤكد ذلك، نحترم سوبر سبورت، وبالتأكيد أتمنى ان احصد لقب هداف البطولة.