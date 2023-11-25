رئيس المصريين الأحرار: الطابور الخامس وراء كثرة أزمات الأسعار بالدولة فوق الطبيعي

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه هناك أياد خارجية وداخلية وراء كثرة الأزمات في مصر بشكل أكبر من الطبيعي.

وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"هناك طابور خامس وراء كثرة انتشار الأزمات في مصر خاصة في ملف أسعار السلع".

وأضاف عصام خليل:" البعض يسعى إلى اختلاق أزمات كثيرة في مصر ".

وتابع عصام خليل:" مع تصاعد الأحداث في غزة كان هناك ضغط على مصر لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وتنفيذ صفقة القرن لكن الرئيس السيسي تصدى لتلك المخططات ".

واكمل عصم خليل:" مصر تعرضت إلى المستعمر على مر تاريخها لكن لم يفلح أي مستعمر في التأثير على الشعب المصري وتغيير ثقافته".