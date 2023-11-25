المصريين الأحرار: عدم تعرض مرشحي الرئاسة لبرامج بعضهم أمل في الجمهورية الجديدة

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن هناك اختلاف كبير في الانتخابات الرئاسية 2024 عن مثيلاتها السابقة.

وقال عصام خليل في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "هناك أيدولوجيات مختلفة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأضاف عصام خليل: "المرشح الرئاسي فريد زهران ينتمي إلى اليسار قليلا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ينتمي إلى اليمين".

وتابع عصام خليل:" هناك تنوع في أهداف وأفكار المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحالية ".

ولفت عصام خليل:" كل مرشح رئاسي يتحدث عن برنامجه الانتخابي فقط ولا يتطاول على المرشح الاخر وهذا يعطينا مؤشر ودلالة وأمل في الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها".

وأكمل عصام خليل:" الحوار الوطني أسس حالة من الديمقراطية والحوار بين أصحاب وجهات النظر المختلفة ".