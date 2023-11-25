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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات ضمن فعاليات ''صوتك أمانة'' بثقافة الفيوم

انشطة ثقافة الفيوم
انشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن برنامج "صوتك أمانة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، خلال شهر نوفمبر الجاري.

في السياق، عقدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان ''المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات''، تحدثت فيها فاطمة محمد عبد الجواد عن حق المواطن في التصويت في الانتخابات بصفة عامة، وحق المرأة بصفة خاصة لأنها تمثل نصف المجتمع وأهمية هذه المشاركة لأنها عنصر أساسي وفعال، ومؤثر في العملية الانتخابية، لأنها بتمثيلها تعطي مثالا مشرفا لبلدها أمام العالم أجمع، فالمرأة المصرية شاركت في ثورات كثيرة، منها ثورة ١٩١٩، كذلك ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو، لتعبر عن إرادتها وحريتها، وتأثير المرأة يمتد للزملاء والجيران والأقارب، وغيرهم من الفئات، لذا لابد من مشاركتها في التصويت.

كما نظمت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان '' أهمية دور المرأة في صنع القرار السياسي''، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدث فيها محمد عبد السلام، حول أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، ودورها الفعال والحيوي في توعية غيرها من السيدات، واستعرض جهود الدولة المستمرة في مجالات تمكين الأسرة إجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، لكونها جزء أساسي في بناء المجتمع وتنمية الدولة.

 

جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

 

ثقافة الفيوم تنظم فعاليات فنية متنوعة.. تفاصيل

 

ثقافة الفيوم تناقش حق التصويت ضمن فعاليات مبادرة صوتك أمانة

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