مطار القاهرة .. ضبط كمية من مخدر الواكس داخل طرد في قرية البضائع

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كميه من مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا ) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمارك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من هولندا ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس .

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف مجدى احمد عبدالصمد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود 8 لفافات من مخدر الواكس مخبأة داخل طبقات الكرتونه بوزن ١٨٠٠ جرام وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أكدت كون المواد المخدرة هى مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا).

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .