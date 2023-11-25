مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل الأسرى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنه بعد تعثرالمفاوضات اليوم، مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيجري استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقررا لها، بحسب نبأ عاجل.

ومضى على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما، بعد أن عانوا من القصف برا وبحرا وجوا بطائرات ومدفعية والزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويحاول سكان قطاع غزة في اليوم الثاني من الهدنة، العودة للمناطق التي قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها، ولا يُسمح بتحرك المواطنين بمواضع تمركز قوات الاحتلال.