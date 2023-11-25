تصريحات إسبانيا وبلجيكا بشأن غزة تغضب إسرائيل.. مراسل «صدى البلد» ببروكسل يكشف السر|فيديو

علق مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل، على لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا ورئيس وزراء أسبانيا، وكشف سر غضب نتنياهو من تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وأسبانيا.

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، :" حديث رئيس وزراء اسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا في حق الشعب الفلسطيني تسببت في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبلجيكا وإسرائيل ".

وأضاف مجدي يوسف:" إسرائيل استدعت السفير الاسباني والبلجيكي بسبب تصريحات رؤساء وزراء بلجيكا وإسبانيا الداعمة للشعب الفلسطيني ".

وتابع مجدي يوسف:" رئيس الوزراء الأسباني لم يتراجع عن تصريحاته وأصر على أن ما تقوم به إسرائيل من حصار لغزة أمر غير مقبول كما أكد أن موقف أسبانيا لن يتغير وأنه إذا لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية ستعترف بها أسبانيا بمفردها ".

واكمل مجدي يوسف:" رئيس وزراء بلجيكا شعر بالغضب الإسرائيلي وحاول امتصاص غضب إسرائيل وأعلن انه سوف يطلب حضور السفيرة الإسرائيلية لمكتبه لشرح وجهة نظره ".