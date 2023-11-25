مؤتمرات جماهيرية بالقليوبية وبني سويف وأسيوط لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأسبوع الحالي هو الأسبوع الأخير في الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الانتخابات تبدأ في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر"، مضيفا: "الحملات الانتخابية مستمرة ولا تتوقف".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "حزب مستقبل وطن نفذ العديد من المؤتمرات الجماهيرية؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرات جماهيرية في كل محافظات مصر، وتشهد تلك المؤتمرات تواجدا كبيرا للمواطنين؛ لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن المؤتمرات الجماهيرية التي نظمها مستقبل وطن في محافظات القليوبية وبني سويف وأسيوط لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.