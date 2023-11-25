تصل جوائزها لـ 40 مليون دولار.. روسيا تعلن تفاصيل بطولة الصداقة الدولية

نظمت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للمدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة أليكسي سوروكين، التي ستقيمها روسيا الاتحادية لأول مرة في العاصمة الروسية موسكو وولاية ويكاترينبرج، في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.

وأكد المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية، الفكرة الأساسية لتلك البطولة نابعة من احترام حق الإنسان في المشاركة في الرياضة والثقافة والتعليم دون تمييز، وما دفع روسيا الاتحادية للتفكير في تلك البطولة والتي ستقدم لها روسيا كل الدعم، مؤكدا أنه تبلغ قيمة جوائز تلك البطولة أكثر من 40 مليون دولار.

المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية

وأوضح سوروكين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن تلك البطولة سيتم تنظيمها في 33 نوعا من الرياضة من بينها التنس والملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال والسباحة والكرة الشاطئية وسباق الدراجات وسباق الخيل، ودراجات الهوائية، الجودو، السباحة النسائية، التزحلق على الجليد، التايكوندو، الجمباز الفني النسائي، منافسات البرمجة، الرماية، السامبا، الكاراتيه وغيرها، مؤكدا أنه منذ الإعلان عن تنظيم البطولة ووجد ترحيبا من الدول للمشاركة في تلك البطولة.

وأشار إلى أنه تم دعوة الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في تلك البطولة والمنافسة فيها، وتم التأكيد على أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو وجود المؤهلات المناسبة والمكانة العالية في التصنيف العالمي، مؤكدا على جاهزية روسيا واستعداداتها لإقامة تلك البطولة وتحملها تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية المشاركة في تلك البطولة.

وأكد المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية أن تلك البطولة وهذا المشروع العملاق التجاري لا يهدف إلى خلق بديل للألعاب الأولمبية، بل يهدف إلى عدم تسييس الرياضة وجعلها متاحة للرياضيين من جميع البلدان واتاحة الفرصة لهم للمنافسة تحت الأعلام الوطنية ومع النشيد الوطني، كما أن البطولة لا تنافس الدورات والألعاب الأوليمبية الدولية الأخرى، لذلك تم اختيار موعد بعيد عن جداول الألعاب الدولية، معربا عن أمله في أن يبدي الرياضيون المصريون اهتماما ومشاركة واسعة في تلك البطولة، ودعوة المتطوعين المصريين للمشاركة والانضمام لجهود التنظيم.

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