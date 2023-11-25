رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق: القطاع الخاص الحلقة الأقوى في الإنتاجية

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إن هناك ضرورة الاهتمام بالقيمة المضافة في الصناعة، في القيمة المضافة من تصدير بعض الحاصلات الزراعية قليلة، عند مقارنة هذه القيمة بالقيمة المضافة مثلاً من تصنيع الهاتف.



وشدد "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 فرصة صناعية استثمارية جاهزة للتصنيع ، وتحويل هذه الفرص لصناعة من شأنه أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات.



ولفت إلى أن تحقيق نقلة كبيرة في القطاع الصناعي لن يحدث إلا من خلال الدخول إلى قطاعات جديدة تحمل قيمة مضافة كبيرة من خلال التركيز على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الحلقة القوية التي تستطيع إنشاء صناعات قوية.



وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاع الصناعي من خلال إلغاء الضرائب عن بعض الصناعات في أول 5 سنوات، وبنسبة 50% في ثاني 5 سنوات ، لافتَا إلى أن الدولة استطاعت أن تجذب عدد كبير من الصناعات خلال آخر 7 أشهر ، خاصة في قطاع صناعات الأجهزة المنزلية ، فالمنافسة شديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.