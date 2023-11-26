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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطلوا تقولوا أي كلام.. أول رد من صلاح محسن على احتفاله المثير

صلاح محسن
صلاح محسن

خرج صلاح محسن لاعب النادي الأهلي للرد على ما أثير عن احتفاله بعد تسجيله الهدف الثالث للأهلي في مرمى ميدياما الغاني مساء السبت، في افتتاح دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محسن عبر صفحته الشخصية:" والله احتفال عادي.. الجمهور مين اللى أقوله هوس.. بطلوا تقولوا أي كلام".

 

وتمكن صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي من تسجيل الهدف الثالث في فوز الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

واستطاع محسن تسجيل الهدف  الثالث في الدقيقة 89 بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة ليسددها محسن برأسية في مرمي الفريق الغاني.

وكان ق 4د نجح حسين الشحات في إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وسجل الشحات الهدف بعد تسديدة قوية ليتصدى لها الحارس ويتابعه الشحات بتسديدها في المرمى في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وكان نجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

وسجّل كهربا الهدف في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد تسديدة من إمام عاشور ليقوم بلعبها برأسه لتسكن شباك الفريق الغاني.

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