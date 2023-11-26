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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رانيا يوسف توافق على المساكنة لابنتها وتفاصيل تكريم سوسن بدر في أيام قرطاج

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة، أبرزها تصريحات رانيا يوسف.

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلت ابنتها ذلك ولن تمانعها.

 

محمد التاجي يتحدث لـ «صدى البلد» عن دعم القضية الفلـسطينية

تحدث الفنان محمد التاجي"  لصدي البلد " عن الإبادة الجماعية والأوضاع الصعبة في رسالة دعم لأهالي الشهداء في غزة  بسبب الظروف التي تمر بها منطقة فلـسـطـين  قائلًا “ أتمنى أن يجدوا الدعم اللازم، ورغم ذلك، لدي وجهة نظر مختلفة. على الرغم من الظروف الصعبة، يجب مساندة أهل غزة  داخليًا وخارجيًا. الواقع المعيشي صعب، ويجب أن نبحث عن حلول لدعمهم.”

 

عبد الإله السناني يتسلم درع شرم الشيخ للمسرح الشبابي

كرمت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان السعودي عبد الإله السناني خلال حفل الإفتتاح الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ وسط العديد من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي

 

في أول أيام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح.. ندوتان ومؤتمر صحفي و4 عروض

يقام في اليوم الأول من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ندوة في تمام الساعة العاشرة صباحا لقاء مهني بين المؤسسات والمهرجانات الدولية ويديره الناقد  عز الدين حافظ.

 

تكريم سوسن بدر في افتتاح أيام قرطاج المسرحية

يكرم مهرجان أيام قرطاج السينمائي عدد من الأسماء البارزة في المسرح في حفل الافتتاح المقرر أن يقام في 2 ديسمبر القادم..

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