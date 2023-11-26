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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في أول أيام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح.. ندوتان ومؤتمر صحفي و4 عروض

صدى البلد

يقام في اليوم الأول من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ندوة في تمام الساعة العاشرة صباحا لقاء مهني بين المؤسسات والمهرجانات الدولية ويديره الناقد  عز الدين حافظ وينتهي اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر  ظهرا ليبدأ بعدها في تمام الساعة الثانية ظهرا ليبدأ بعدها مباشرة، ثم ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ويديرها الكاتب  الأستاذ ابراهيم الحسيني، والتي تنتهي في تمام الساعة الواحدة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا  تبدأ ندوة حامل اسم الدورة الثامنة والمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة النجمة د. سميرة محسن ويديرها الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر بحضور د. عمرو دوارة مؤلف كتاب ( سميرة محسن .. متعددة المواهب ) .

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ويختتم الجزء الخاص بالندوات والمؤتمرات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة والنجمة ميمي جمال والذي يبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وينتهي في تمام الساعة الرابعة والنصف ويديره الكاتب الصحفي الأستاذ جمال عبد الناصر .

ويبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف العرض المسرحي " احتراق شمعة " ضمن مسابقة العروض المسرحية الكبري ويقدم بقصر ثقافة شرم الشيخ  يليه العرض المسرحي " حيث لايراني أحد " والذي يقدم ضمن مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية وذلك بمسرح السوق القديم ثم يقدم  العرض الميكسي woman fiah  ضمن مسابقة  عروض المونودراما، وذلك في تمام الساعة العاشرة ويختتم اليوم بالعرض الإيطالي عرض " Apena" وذلك ضمن مسابقة العروض الكبري.

إبراهيم الحسيني الدورة الثامنة الساعة الثالثة الساعة العاشرة

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