مازن الغرباوي : سنملأ ساحات شرم الشيخ بالفن

بدأت مراسم افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، والتي تحمل شعار " المسرح من أجل الإنسانية ، وبحضور كوكبة من نجوم المسرح في مصر والعالم ، وقدم حفل الإفتتاح الفنان محسن منصور ، والفنانة التونسية مريم الصياح.

وبدأت المراسم بفيلم تسجيلي عن الفنانة الدكتورة سميرة محسن والتي تحمل الدورة الثامنة اسمها ، وتضمن الفيلم مشوارها الفني منذ بدايتها في المسرح والتلفزيون والسينما ، وضم أهم الأعمال التي قدمتها ، كما تم الإعلان عن مسابقات المهرجانات من خلال فيلم تسجيلي ، وكذلك الإعلان عن مكرمي الدورة الثامنة من المهرجان خلال حفل الإفتتاح والختام .

وقال الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتنا دائما السلام ومن مدينة السلام ننطلق لنعطي درساً لشعوب العالم بأننا دعاة للسلام، إننا اليوم نقوم بانطلاق الدورة الثامنة في ظل الاحداث الصعبة، بدعم من مؤسسات الدولة الكبيرة استطعنا ان نقدم هذه الدورة، الفن سلاح للدفاع عن الارض، اليوم وبالامس وغداً سنملأ ساحات شرم الشيخ بالفن ونثبت أن المصريين سيستمروا في كتابة التاريخ وسوف تظل سيناء ساحة للابداع .

وتابع : لقد خلق المسرح بدوافع إنسانية، ومصر النموذج الأمثل للتفاعل مع الأزمات، إن المهرجانات الفنية صناعة يجب استمرارها، اليوم نؤكد ان المسرح في مواجهة قوة الارهاب، وأن المسرح ضرورة لانه أساس وعماد للانسانية ، وفي النهاية أحب أن اشكر كل الرعاة تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتور نيفين الكيلاني، واللواء اركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنانة القديرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب، الهيئة العربية للمسرح، بلدية المسرح .

ومن جانبه قال المايسترو نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان: "سعيد وفخور بتواجدي في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وبهذه المشاركة العربية الكبيرة، وهذا العام سوف يكون في نصيب كبير لتواجد المسرح الغنائي، وأتمنى الفترة القادمة أن يكون تواجد الفنان الشامل الذي يمثل ويغني ويقدم إستعراض ، حتي تظهر أجيال جديدة شاملة، والورش بين مصر والبلاد العربية شئ مهم يجب الاهتمام به .

وقال اللواء محمد شعيب الذي ينوب عن سيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء : نيابة عن سيادة اللواء اركان حرب خالد فوده نرحب بكل الحضور من كل الدول العربية والاجنبية في مدينة السلام شرم الشيخ بمناسبة إقامة الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشبابي،

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق اليوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.