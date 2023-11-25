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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب كروان مشاكل.. غرامة باهظة على منتج مسلسل بطن الحوت

صدى البلد

أصدر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي قرارا بتغريم الشركة المنتجة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مبلغ 100 ألف جنيه غرامة لإشراك التيك توكر كروان مشاكل.


 وقال أشرف زكي فى تصريح  لصدى البلد أنه قرر تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بالإضافة إلى تقديم شكوى ضد مخرج العمل فى نقابة المهن السينمائية بسبب الاستعانة بكروان مشاكل.


 

اثار ظهور "كروان مشاكل" الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يتحدث فيها بطريقة غريبة، في الحلقة الأولى من مسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا. 


اتهمت  المحامية "نهي الجندي" فيه صاحب صفحة كروان مشاكل وأيضا الشهيرة بـ "الإعلامية أنجي حمادة" بتقديم فيديوهات تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

اشرف زكي مسلسل بطن الحوت كراوان مشاكل

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