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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم سوسن بدر في افتتاح أيام قرطاج المسرحية

صدى البلد

يكرم مهرجان أيام قرطاج السينمائي عدد من الأسماء البارزة في المسرح في حفل الافتتاح المقرر أن يقام في 2 ديسمبر القادم.

 ومن أبرز الأسماء المكرمة عبد الرؤوف الباسطي، سوسن بدر، نضال الأشقر، روجيه عساف، أمين زنداغني، إلهام اينالي حميدي، يايا كوليبالي، ناجية الورغي.

غدا.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الدورة 24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية

أيام قرطاج المسرحية يفتح باب الترشح لورشة النقد المسرحي

تفتح الدّورة 24 للمهرجان الدّولي لأيّام قرطاج المسرحيّة لسنة 2023، باب التّرشّح للمشاركة في ورشة التّدريب على النّقد المسرحي التي تنتظم أيام 01، 02 و03 ديسمبر 2023، بالعاصمة تونس.

وتنتظم الورشة في شكل حصّة على امتداد ثلاثة أيام تبدأ كلّ واحدة منها على السّاعة التّاسعة والنّصف صباحا وتنتهي على الواحدة ظهرا تتخلّلها استراحة على الحادية عشرة ونصف.

موضوع الورشة: الإخراج المسرحي

المحاور: 

مفهوم الإخراج في كبريات المناهج المسرحيّة

الإخراج كرسالة وجهتها الجمهور

بناء الشّخصيّة من منظور ستانسلافسكي

وأضافت: وكتمرين تطبيقي لأشغال الورشة؛ يطلب من المشاركين إنجاز مقال نقديّ يركّز على الإخراج بعد مشاهدة عرض مسرحيّ مبرمج في الدّورة 24 لأيّام قرطاج المسرحيّة، وتنشر أفضل المقالات بعد حوكمتها من قبل المؤطّرين، في نشريّة المهرجان اليوميّة.

وأوضحت أنه على الطّلبة الرّاغبين في المشاركة؛ التّسجيل لدى إدارة المعهد، في أجل لا يتجاوز تاريخ 27 نوفمبر 2023، علما بأنّ عدد المشاركين المطلوب وقع تحديده بعشرة طلبة لكلّ من المعهدين المعهد العالي للفنّ المسرحي بتونس، والمعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكاف.


 

العاصمة تونس المعهد العالي المسرحي النقد المسرحي

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