غدا.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الدورة 24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية

تعقد إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية مؤتمرا صحفيا، غدا السبت، لإعلان تفاصيل الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان.

تفتح الدّورة 24 للمهرجان الدّولي لأيّام قرطاج المسرحيّة لسنة 2023، باب التّرشّح للمشاركة في ورشة التّدريب على النّقد المسرحي التي تنتظم أيام 01، 02 و03 ديسمبر 2023، بالعاصمة تونس.

وتنتظم الورشة في شكل حصّة على امتداد ثلاثة أيام تبدأ كلّ واحدة منها على السّاعة التّاسعة والنّصف صباحا وتنتهي على الواحدة ظهرا تتخلّلها استراحة على الحادية عشرة ونصف.

موضوع الورشة: الإخراج المسرحي

المحاور:



مفهوم الإخراج في كبريات المناهج المسرحيّة

الإخراج كرسالة وجهتها الجمهور

بناء الشّخصيّة من منظور ستانسلافسكي

وأضافت: وكتمرين تطبيقي لأشغال الورشة؛ يطلب من المشاركين إنجاز مقال نقديّ يركّز على الإخراج بعد مشاهدة عرض مسرحيّ مبرمج في الدّورة 24 لأيّام قرطاج المسرحيّة، وتنشر أفضل المقالات بعد حوكمتها من قبل المؤطّرين، في نشريّة المهرجان اليوميّة.

وأوضحت أنه على الطّلبة الرّاغبين في المشاركة؛ التّسجيل لدى إدارة المعهد، في أجل لا يتجاوز تاريخ 27 نوفمبر 2023، علما بأنّ عدد المشاركين المطلوب وقع تحديده بعشرة طلبة لكلّ من المعهدين المعهد العالي للفنّ المسرحي بتونس، والمعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكاف.