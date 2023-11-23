أيام قرطاج المسرحية يفتح باب الترشح لورشة النقد المسرحي

تفتح الدّورة 24 للمهرجان الدّولي لأيّام قرطاج المسرحيّة لسنة 2023، باب التّرشّح للمشاركة في ورشة التّدريب على النّقد المسرحي التي تنتظم أيام 01، 02 و03 ديسمبر 2023، بالعاصمة تونس.

وتنتظم الورشة في شكل حصّة على امتداد ثلاثة أيام تبدأ كلّ واحدة منها على السّاعة التّاسعة والنّصف صباحا وتنتهي على الواحدة ظهرا تتخلّلها استراحة على الحادية عشرة ونصف.



موضوع الورشة: الإخراج المسرحي

المحاور:

مفهوم الإخراج في كبريات المناهج المسرحيّة

الإخراج كرسالة وجهتها الجمهور

بناء الشّخصيّة من منظور ستانسلافسكي

وكتمرين تطبيقي لأشغال الورشة، يطلب من المشاركين إنجاز مقال نقديّ يركّز على الإخراج بعد مشاهدة عرض مسرحيّ مبرمج في الدّورة 24 لأيّام قرطاج المسرحيّة وتنشر أفضل المقالات بعد حوكمتها من قبل المؤطّرين، في نشريّة المهرجان اليوميّة.



فعلى الطّلبة الرّاغبين في المشاركة التّسجيل لدى إدارة المعهد في أجل لا يتجاوز تاريخ 27 نوفمبر 2023، علما وأنّ عدد المشاركين المطلوب وقع تحديده بعشرة طلبة لكلّ من المعهدين المعهد العالي للفنّ المسرحي بتونس والمعهد العالي للمسرح و الموسيقى بالكاف.