عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام قرطاج المسرحية يفتح باب الترشح لورشة النقد المسرحي

صدى البلد

تفتح الدّورة 24 للمهرجان الدّولي لأيّام قرطاج المسرحيّة لسنة 2023، باب التّرشّح للمشاركة في ورشة التّدريب على النّقد المسرحي التي تنتظم أيام 01، 02 و03 ديسمبر 2023، بالعاصمة تونس.
وتنتظم الورشة في شكل حصّة على امتداد ثلاثة أيام تبدأ كلّ واحدة منها على السّاعة التّاسعة والنّصف صباحا وتنتهي على الواحدة ظهرا تتخلّلها استراحة على الحادية عشرة ونصف.

إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للورشة التطبيقية

تضامنا مع شعب فلسطين.. إلغاء الدورة الـ34 من مهرجان أيام قرطاج


موضوع الورشة: الإخراج المسرحي
المحاور: 
مفهوم الإخراج في كبريات المناهج المسرحيّة
الإخراج كرسالة وجهتها الجمهور
بناء الشّخصيّة من منظور ستانسلافسكي

وكتمرين تطبيقي لأشغال الورشة، يطلب من المشاركين إنجاز مقال نقديّ يركّز على الإخراج بعد مشاهدة عرض مسرحيّ مبرمج في الدّورة 24 لأيّام قرطاج المسرحيّة وتنشر أفضل المقالات بعد حوكمتها من قبل المؤطّرين، في نشريّة المهرجان اليوميّة.


فعلى الطّلبة الرّاغبين في المشاركة التّسجيل لدى إدارة المعهد في أجل لا يتجاوز تاريخ 27 نوفمبر 2023، علما وأنّ عدد المشاركين المطلوب وقع تحديده بعشرة طلبة لكلّ من المعهدين المعهد العالي للفنّ المسرحي بتونس والمعهد العالي للمسرح و الموسيقى بالكاف.

الإخراج المسرحى العاصمة تونس النقد المسرحي أيام قرطاج المسرحية ايام قرطاج فن المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

عدد كبير من الشهداء.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة أبو حسين غربي جباليا

موضوعات متعلقة

أمسية لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

لدعم السلام.. كاظم الساهر يطرح Holdyourfire

دور العرض الخليجية تستقبل الفيلم السوداني وداعا جوليا في شهر ديسمبر

غدا.. معهد الموسيقى العربية يستضيف حفل فريق ونس

أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم بنقدر ظروفك

إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للورشة التطبيقية

"حمزة: أطارد شبحا يطاردني" وترينو يشاركان في مهرجان سلطان بيلي الدولي

بعد غياب اكثر من 12 عام..مقتطفات من اوبرات موتسارت ليلتان بالجمهورية

ترشيحاتنا

يونيسف : الأطفال يعيشون مأساة في غزة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

بأربع هجمات.. المقاومة الإسلامية تتبني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

ابومازن : نجدد رفضنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة

يونيسف مصر : المدارس تعطلت في غزة.. والتعليم أصبح رفاهية صعب تحقيقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الذرة المحمصة اللذيذة للأطفال

اكتشاف خالد يوسف.. ممثلة تثير الجدل أمام الأهرامات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

فيديو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

بيع العقارات بالدولار | مبادرة حكومية للمصريين بالخارج والأجانب

بدء الهدنة بين المقاومة وإسرائيل بهذا الموعد.. والسيسي يؤكد: مصر لم تغلق المعبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ