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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد التاجي يتحدث لـ «صدى البلد» عن دعم القضية الفلـسطينية

صدى البلد

تحدث الفنان محمد التاجي"  لصدي البلد " عن الإبادة الجماعية والأوضاع الصعبة في رسالة دعم لأهالي الشهداء في غزة  بسبب الظروف التي تمر بها منطقة فلـسـطـين  قائلًا “ أتمنى أن يجدوا الدعم اللازم، ورغم ذلك، لدي وجهة نظر مختلفة. على الرغم من الظروف الصعبة، يجب مساندة أهل غزة  داخليًا وخارجيًا. الواقع المعيشي صعب، ويجب أن نبحث عن حلول لدعمهم.”

وأضاف أن الأوضاع في فلـسـ ،،،طـ،،ين صعبة جدا يوجة رسالة لهم بالصمود و عبر قائلا " : الله يكون في عون أهل غ،زة وربنا يعفوا عنهم "

واستطرد أن الفن قادر علي دعم القضية فلـسـ ،،،طـ،،ين و أنة سوف يسجل صوتة في اوبيرت  مع مجموعة كبيرة من الفنانين

علق الفنان محمد التاجي، على اعتذار الفنانين عن عدم استكمال أعمالهم الفنية تضامنًا مع أهل غ،زة ، وذلك بعد تصاعد الأحداث الجارية في الأراضي  فلـسـ ،،،طـ،،ين ، مؤكدًا أن مهنة التمثيل مثل أي مهنة أخرى لا تتوقف.


واستطرد محمد التاجي ف إن الفنانين الذين تركوا عملًا لديهم أعمال أخرى يشاركون فيها، موضحًا: كل واحد بيدور على أكل عيشه ولو وقفت العمل أروح آخد مساعدات مع أهل  غ،زة الفنانين اللي سابوا عمل شغالين في أربعة أعمال أخرى، والاعتذار عن العمل مش أمر السوشيال ميديا ولو عاوز أعتذر عن العمل، يبقى في هدوء تام علشان الفنان اللي جاي مكاني ماينكسرش وشه ويبقى محرج من العمل.

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان محمد التاجي هو مسلسل الأجهر، الذي عرض رمضان الماضي، وشارك به عدد كبير من النجوم المتميزة ومن بينهم: عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، عارفة عبد الرسول، كما ينتظر عمل ألف ليلة وليلة والذي سوف يتم عرضه قريبًا ضمن السباق الرمضاني لعام 2024

أعمال محمد التاجى فلسطين دعم فلسطين أخبار محمد التاجي

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