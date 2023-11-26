بعد استشهاد 5 شباب.. الجيش الإسرائيلي يحاصر المستشفيات في جنين

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، بأن هناك قوات إسرائيلية تحاصر مستشفيات داخل مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ في غزة تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال، خلال ثالث أيام الهدنة.

وكانت الصحة الفلسطينية قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الضحايا في غزة إلى أكثر من 14 ألف شهيد بينهم أكثر من 6000 طفل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب وطفل فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس.

وقبل تنفيذ الهدنة، استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.