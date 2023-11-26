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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثالث أيام الهدنة.. الدراسة تعود مجددًا بـ عسقلان المحتلة

المدارس في إسرائيل
المدارس في إسرائيل

عاد نظام التعليم في مستوطنة عسقلان الإسرائيلية إلى العمل، للمرة الأولى منذ بداية الحرب بين الاحتلال وحركة حماس، وذلك وفقًا لما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

يأتي ذلك مع دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الأحد، يومها الثالث بعد 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وبدأت الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

واليوم الأحد، قدمت حركة حماس لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

التعليم عسقلان حماس إسرائيل الاحتلال

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