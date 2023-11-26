حقيقة إصابة قندوسي بقطع في الرباط الصليبي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، حقيقة إصابة اللاعب أحمد قندوسي في الرباط الصليبي.

وكتب أحمد حسن ، عبر حسابه علي فيسبوك: "وكيل أحمد قندوسي قال إن إصابة قندوسي عبارة عن جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة ويعود بعد 3 أسابيع، الحديث عن إصابة قندوسي بقطع في الرباط الصليبي غير صحيح".

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكاكليوباترا، تعرض للإصابة خلال مشاركته بمباراة ودية.

وتابع هشام ، خلال برنامجه على قناة النهار: "قندوسي خرج مصابًا من المباراة وخضع للأشعة والتي لم تظهر نتائجهابشكل رسمي حتى الآن، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة وغيابه قد يصل إلى شهرين".