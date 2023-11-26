عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ساعات من هجوم المسيرات.. روسيا تعترض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف بعد ساعات من الإبلاغ عن هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على ثلاث من مناطقها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت روسيا إنها أسقطت صاروخين أوكرانيين متجهين إليها فوق بحر آزوف.

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار فوق المناطق الروسية، بما في ذلك موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت فوق مناطق من بينها موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.

وذكر حاكم المنطقة أليكسي ديومين أن شخصًا أصيب في تولا عندما استهدفت طائرة بدون طيار تم اعتراضها مبنى سكنيا.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: "تمت محاولة تنفيذ هجوم جماعي بطائرات بدون طيار خلال الليل".

من جانبها، أشارت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أن الرحلات الجوية تأخرت أو ألغيت في المطارات الرئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات بدون طيار.

صاروخين أوكرانيين بحر آزوف روسيا هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية اعتراض صاروخ الدفاع الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

الزمالك يجدد عقد "شيكابالا" لمدة موسم .. تفاصيل

سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

بتهمة العمالة لإسرا.ئيل| القصة الكاملة لإعدام فلسطينيين وتعليقهما على عمود كهرباء في طولكرم

حزب الله: إسرائيل قبلت بالهدنة رغما عنها

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. قرار عاجل من وزير الداخلية تجاه أجنبي بالبلاد

رئيس كوريا الجنوبية يقبل استقالة مدير الاستخبارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الله لديه الخطط|أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق من أحمد فهمي

النفوس الضعيفة.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني يشعل السوشيال ميديا

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ