بعد ساعات من هجوم المسيرات.. روسيا تعترض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف بعد ساعات من الإبلاغ عن هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على ثلاث من مناطقها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت روسيا إنها أسقطت صاروخين أوكرانيين متجهين إليها فوق بحر آزوف.

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم كبير بطائرات مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنها أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار فوق المناطق الروسية، بما في ذلك موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية أسقطت فوق مناطق من بينها موسكو وتولا وكالوغا وبريانسك.

وذكر حاكم المنطقة أليكسي ديومين أن شخصًا أصيب في تولا عندما استهدفت طائرة بدون طيار تم اعتراضها مبنى سكنيا.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: "تمت محاولة تنفيذ هجوم جماعي بطائرات بدون طيار خلال الليل".

من جانبها، أشارت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إلى أن الرحلات الجوية تأخرت أو ألغيت في المطارات الرئيسية في موسكو بسبب هجوم الطائرات بدون طيار.