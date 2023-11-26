بأجر كامل..إجازة استثنائية لهذه الفئات| تعرف عليها

يسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي لمعرفة عدد ايام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.



الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص



وهناك حالات يمكنها الحصول علي إجازة سنوية 21 يوم وحالات أخري تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا كما حدد القانون شرط حصول مرضي الأمراض المزمنة علي اجازة.

إجازة استثنائية بأجر كامل لهؤلاء



وهناك حالات استثنائية يمكنها الحصول إلي إجازة بأجر كامل وهم ما يلي وفقا لما نصت عليه المادة (51) من القانون :-

- يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

- وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابي بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

- كما يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

- كما تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.

- يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

- وتعتبر في حكم الأمراض المزمنة الحالات الآتية:



- الإصابات الشديدة وهى التي تستلزم وقت طويل في العلاج مثل كسر عظام الحوض أو الفخذ أو الكسور المضاعفة أو تكون هذه الإصابة مصحوبة بمضاعفات تسلتزم وقت طويل للعلاج أو تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور.



- العمليات الجراحية الكبرى أو العمليات التي تتطلب علاجاً طويلاً أو التي نتج عنها مضاعفات تمنع من تأدية العمل مثل تحشر الأوعية الدموية أو التقيح أو الالتهاب البريتوني.



- الحميات الشديدة المصحوبة بارتفاع مستمر للحرارة أو بمضاعفات تستدعى علاجها أكثر من 3 شهور مثل التيفويد وحمى البحر الأبيض المتوسط والحمى المخية.



- المخالطون لمريض بأحد الأمراض المعدية مما ترى السلطة الصحية المختصة منعم من مزاولة أعمالهم حرضاً على الصحة العامة وللمدة التى تراها.

وتحدد وزارة الصحة بموجب القرار رقم 259 لسنة 1995 الأمراض المزمنة التى يمنح الموظف على اثرها إجازة استثنائية بأجر كامل وهى الأورام الخبيثة وأمراض القلب وأمراض الجهاز الدوري والتنفسي وضمور العضلات، الامراض الجلدية المزمنة والعمليات الجراحية التى تتطلب علاج طويل والمخالطين لمريض بأحد الأمراض المعدية، الانزلاق الغضروفي المصحوب بشلل وأمراض الجهاز الحركى.