ياسر إبراهيم: الأهلي لا يلعب إلا علي الفوز

نشر ماهر همام نجم الكرة المصرية السابق تعليق ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي فوز فريقه في مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب ماهر همام عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ياسر إبراهيم 🗣 الأهلي لا يلعب إلا على الفوز ، بطولتان ضاعا منا ، لكن سنركز في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية ، وهناك بطولات كثيرة ".

كان أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، قال إن خبرات لاعبي الأهلي حسمت الأمور لصالحهم أمام ميدياما الغاني، ونجح الفريق الأحمر في الفوز بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأَضاف أحمد فوزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن محمد الشناوي يعد من أفضل الحراس المرمي الحاليين في أفريقيا، مؤكداً أنه يجيد التعامل مع الانفرادات.

وأشار فوزي، إلى أن تغييرات السويسري مارسل كولر، بالدفع بمحمد مجدي أفشة وصلاح محسن، سر فوز الأهلي على ميدياما، بعدما لاحت له الكثير من الفرص خلال الشوط الأول ولكن لم يكن هناك توفيق.

وواصل فوزي، أن الأهلي قادر على تخطي دور المجموعات والوصول إلى الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.