هجمات على مواقع هامة .. ذكرى تفجيرات مومباي| ماذا حدث؟

في 26 نوفمبر 2008، وقعت سلسلة انفجارات في الهند تم وصفها بأنها هجمات إرهابية استهدفت مومباي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وأسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة أكثر من 300 آخرين. حسب وكالات الأنباء الهندية، نفذت المهاجمون هذه الهجمات باستخدام رشاشات ثقيلة وقنابل يدوية، حيث استهدفوا فنادق كبيرة في جنوب مومباي ومحطة القطارات الرئيسية في المدينة.

تفجيرات مومباي

في هذه الهجمات، قتل اثنان من المهاجمين في مدينة بومباي، في حين احتجز أربعة آخرون رهائن داخل فندق تاج محل واثنين آخرين في مستشفى "كاما". من بين القتلى كان "هيمانت كاركاري"، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة مومباي.

تفجيرات مومباي

استهداف مواقع استراتيجية

تم استهداف عدة مواقع في هذه الهجمات، بما في ذلك فندق برج وقصر تاج محل الشهير في مومباي، والذي شهد حريقًا هائلاً واندلاع النيران بعد أن قام المهاجمون برمي قنابل داخله وحوله. تم أيضًا استهداف فندق أوبروي ترايدنت الفخم، الذي حاول الجيش الهندي اقتحامه. وتم استهداف محطة شاهترابتي شيفاجي المركزية للقطارات، ومجمع سكني يعرف باسم "ناريمان هاوس"، حيث يقيم مجموعة من اليهود والإسرائيليين، وتوجد به مركز ثقافي يهودي. في هذه الهجمات، قتل المسلحون اثنين في شقة في المجمع، ولقي فتى مراهق حتفه عندما قفز من الشقة التي كان يقيم فيها. تم اقتحام المركز في 28 نوفمبر من قبل قوات الكوماندوز الهندية، وتم قتل اثنين من المهاجمين، وعثر على خمسة رهائن قتلى داخل المركز.