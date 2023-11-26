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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الثقافى فى محافظة الفيوم .. اعرف برنامجه

صدى البلد

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات مؤتمر أدباء إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي- برئاسة لاميس الشرنوبي في دورته الثالثة والعشرين، والمقامة تحت عنوان ''الفعل الثقافي في زمن التحولات'' دورة الأديب الراحل حمدي أبو جليل بإحدى فنادق بفندق كلية السياحة والفنادق التابع لجامعة الفيوم، مساء غدا الإثنين .

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يأتى المؤتمر برئاسة الشاعر محمد حسنى إبراهيم وأمانة محمد شاكر، وتستمر فعالياته على مدار أربعة أيام ويتضمن برنامجه التالي:

اليوم الأول

مناقشة كتاب '' الشخصية المكرمة'' للأديب الراحل حمدي أبو جليل: دليل القارئ إلى كاتب استثنائي، إعداد وتقديم المفكر عصام الزهيري، بمشاركة د. يسري عبد الله، والشاعر أشرف أبو جليل،  والناقد شعبان يوسف.

يقام على هامش الافتتاح عرض فني لفرقة قصر ثقافة الفيوم للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين.

اليوم الثاني 

في مكتبة الطفل والشباب بطامية تُقام الحلقة البحثية الأولى بعنوان '' الإبداع والتحولات المعرفية والبيئية والتقنية''، بمشاركة الأستاذ الدكتور أيمن تعيلب، والأستاذ الدكتور شريف الجيار، والدكتور معتز سلامة، ويديرها سيد الوكيل.

وتحت عنوان '' التلقي ومفارقات الزمن الرقمي''، تبدأ فعاليات المحور البحثي الثاني بمشاركة الأستاذ الدكتور عايدي علي جمعة، والحسن زكي، ونورا غنيم، والدكتور محمد سيد عبد التواب، ويديرها الأديب أحمد قرني.

وفي المساء تُعقَد أمسية قصصية تديرها الأديبة ميرفت ياسين، وأخرى شعرية يديرها الشاعر أسامة سند، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر ربيع شكري، بمصاحبة الفنان أحمد صالح، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس.

اليوم الثالث

تبدأ فعاليات المحور البحثي الثالث بعنوان '' المثقف وسؤال الهوية والتنوير'' صباحا بنقابة الزراعيين بالفيوم، بمشاركة الدكتور هشام محفوظ، والأستاذ الدكتور سعيد الوكيل، والدكتور شوكت المصري، و الدكتور شريف حتيتة، ويديرها د. أشرف عبد الكريم، يعقبها المحور البحثي الرابع بعنوان '' قراءات الأداء وإمكانيات التطوير''، بمشاركة الدكتور طارق منصور، والدكتور عمر صوفي، والدكتور أحمد صلاح كامل، والأديب أحمد عامر، ويديرها القاص عويس معوض.

يليها مساءً أمسية قصصية يديرها الروائي محمد جمال الدين، يليها أمسية شعرية يديرها الشاعر محمد عصمت، بمصاحبة الفنان حسن زكي، مساءً بمكتبة الفيوم العامة، بالتزامن مع أمسية شعرية أخرى يديرها الشاعر محمود عبد المعطي، بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، بمكتبة الطفل والشباب بطامية.

ويختتم فعاليات المؤتمر في يومه الرابع بجلسة التوصيات، والتي يديرها الشاعر محمد شاكر أمين عام المؤتمر.

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