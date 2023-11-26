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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصليب الأحمر بشأن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، نجاحه في تيسير إطلاق سراح ونقل 17 رهينة محتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي، عبر منصة “إكس”، “لم نشارك في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن وكان دورنا تسهيل الاتفاق كوسيط محايد”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المحتجزين الأربعة المفرج عنهم وصلوا إلى معبر رفح وهم 3 تايلنديين وروسي.

وأضاف أن “مواطنة إسرائيلية نقلت على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا”.

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ولفت إلى أن “وحدة نخبة ترافق 12 مختطفا في طريقهم إلى قاعدة حتسريم الجوية”.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي “وصول 12 إسرائيليا أفرج عنهم من قطاع غزة إلى قاعدة حتسريم الجوية”.

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