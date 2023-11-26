مكتب نتنياهو يكشف عن هويات الرهائن المفرج عنهم

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسماء 13 من أصل 17 رهينة أفرجت عنهم حركة حماس اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسري بين جيش الإحتلال والمقاومة الفلسطينية.

من بين هؤلاء: أبيجيل إيدان، 4 سنوات، وهاجر برودوتش، 40 عامًا، وأوفري برودوتش، 10، ويوفال برودوتش، 8، وأوريا برودوتش، 4، وتشين غولدشتاين ألموغ، 49، وأغام جولدشتاين ألموغ، 17، وجال جولدشتاين ألموغ، 11 عامًا، وتال جولدشتاين ألموغ، 9، وألما إبراهيم، 84، وأدريان (أفيفا) سيجل، 62 عامًا، وايلا الياكيم، 8، ودفنا الياقيم 14.

لم يتم بعد تحديد هوية الرهائن الأربعة الإضافيين، وهم مواطن روسي وثلاثة تايلانديين، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل هؤلاء الأفراد قريبا.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، تبادل 39 مدنيا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 13 مدنيا إسرائيليا، إلى جانب مواطن روسي وثلاثة تايلانديين.

يأتي هذا التبادل في إطار الالتزامات المنصوص عليها في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية.