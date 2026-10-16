بقرار من المحافظ.. فتح تحقيق فوري في واقعة فيديو ادعاء غياب أطباء بمستشفى جهينة المركزي

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تعليمات عاجلة بفتح تحقيق فوري وإحالة طاقم الأطباء والتمريض المتغيبين عن النوبتجية المسائية بقسم استقبال مستشفى جهينة المركزي إلى التحقيق، وذلك حال صدق شكوى تداولها مواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح محافظ سوهاج، أن التوجيهات جاءت فور رصد وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة لمقطع فيديو يظهر فيه مواطن يستغيث من داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، مدعيا خلوه تماما من الأطباء ومقدمي الخدمة الإسعافية أثناء محاولته علاج نجله المصاب بجروح.

ماذا حدث؟

وشدد المحافظ على أن أي تراخٍ في تقديم الرعاية الطبية سيواجه بحزم قانوني مباشر لضمان جودة المنظومة الصحية.

من جانبه، أشار محمد رفعت، المستشار الإعلامي للمحافظة، إلى أن المحافظ كلف مديرية الشؤون الصحية بفتح تحقيق فوري مع المتقاعسين، بجانب تشكيل لجان تفتيش مفاجئة للمرور الدوري في الساعات المتأخرة من الليل على المستشفيات.

وأكد راشد أن رعاية المواطنين والأطفال هي الأولوية القصوى ولن يُسمح بغلق أبواب الطوارئ في وجه الحالات الحرجة.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قرارا بتشكيل لجنة مكبرة من الطب العلاجي والتفتيش المالي والإداري للتوجه فوراً لمستشفى جهينة، ومراجعة جداول النوبتجيات وتشديد الرقابة لضمان انتظام العمل بالاستقبال على مدار 24 ساعة.