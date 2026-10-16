قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهشم سيارة أسفل عقار.. انهيار شرفة مبنى سكني في محرم بك بالإسكندرية
وزير الخارجية يبحث مع بنك التصدير التايلاندي دعم الاستثمارات والتوسع في أفريقيا
مستوطنون يحرقون أشجار الزيتون ويهاجمون مزارعين في الضفة الغربية
الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي.. موعد مباراة الجيش الرواندي والقنوات الناقلة
قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم بدوري أبطال أفريقيا
بموافقة الأهلي.. مصطفى شوبير يحدد موعد حفل زفافه
شبكة تركية تحتفي بظهور محمد صلاح قائدًا لطرابزون: كاريزما مختلفة
الأهلي يستقر على حارسه أمام كيتارا الأوغندي.. من هو ؟
إيران.. رصد ناقلة نفط مخالفة مشتعلة في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز
بعد قرار الحكومة بالتثبيت.. كيف يعاقب القانون المتلاعبين في أسعار البنزين والسولار
الصحة الفلسطينية: 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع في غزة منذ عام 2024
كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقرار من المحافظ.. فتح تحقيق فوري في واقعة فيديو ادعاء غياب أطباء بمستشفى جهينة المركزي

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تعليمات عاجلة بفتح تحقيق فوري وإحالة طاقم الأطباء والتمريض المتغيبين عن النوبتجية المسائية بقسم استقبال مستشفى جهينة المركزي إلى التحقيق، وذلك حال صدق شكوى تداولها مواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح محافظ سوهاج، أن التوجيهات جاءت فور رصد وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة لمقطع فيديو يظهر فيه مواطن يستغيث من داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، مدعيا خلوه تماما من الأطباء ومقدمي الخدمة الإسعافية أثناء محاولته علاج نجله المصاب بجروح.

ماذا حدث؟

وشدد المحافظ على أن أي تراخٍ في تقديم الرعاية الطبية سيواجه بحزم قانوني مباشر لضمان جودة المنظومة الصحية.

من جانبه، أشار محمد رفعت، المستشار الإعلامي للمحافظة، إلى أن المحافظ كلف مديرية الشؤون الصحية بفتح تحقيق فوري مع المتقاعسين، بجانب تشكيل لجان تفتيش مفاجئة للمرور الدوري في الساعات المتأخرة من الليل على المستشفيات.

وأكد راشد أن رعاية المواطنين والأطفال هي الأولوية القصوى ولن يُسمح بغلق أبواب الطوارئ في وجه الحالات الحرجة.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قرارا بتشكيل لجنة مكبرة من الطب العلاجي والتفتيش المالي والإداري للتوجه فوراً لمستشفى جهينة، ومراجعة جداول النوبتجيات وتشديد الرقابة لضمان انتظام العمل بالاستقبال على مدار 24 ساعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج مستشفى جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

مرض غامض

مرض غامض يثير الذعر ويصيب 5 آلاف تركي خلال 3 أيام.. ما القصة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ومواعيد غلق المحلات في مصر

وظائف وزارة العمل 2026.. الرواتب والشروط وطريقة التقديم

وظائف وزارة العمل برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

بالصور

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد