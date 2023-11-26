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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء إنشاء ملفات طبية عائلية لتحسين الرعاية الصحية الأولية في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت  وزارة الصحة والسكان عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء ملف طبي عائلي لكل أسرة في المنطقة. في إطار جهود تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية في منطقة البحر الأحمر،  يأتي هذا الإعلان استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

تشمل المبادرة بدء عملية حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية بإشراف الدكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وفريقه المتخصص في الإدارات الصحية المعنية. يهدف هذا الإجراء إلى إنشاء ملف طبي شامل يحتوي على تاريخ المرض والفحوصات الإكلينيكية لأفراد الأسرة.

وتوفر منظومة طب الأسرة العديد من الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك الكشف الطبي لمختلف التخصصات، ورعاية الأمهات الحوامل ومتابعة الأطفال والتطعيمات الروتينية. كما توفر خدمات المعامل والتصوير الطبي للتشخيص المبكر والمتابعة الدقيقة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنظومة خدمات تنظيم الأسرة والمشورة الزوجية ورعاية كبار السن، بالإضافة إلى برامج تثقيفية وتوعوية تهتم بالصحة الأسرية والتثقيف الصحي.

وتشمل الوحدات التي تشملها المبادرة وحدة الأمل في مدينة رأس غارب، وحدة الأحياء في مدينة الغرقة، وحدة سفاجا في مدينة سفاجا، وحدة الأمل في مدينة القصير، ومركز طب الأسرة في مدينة مرسى علم، وحدة أبو رماد في مدينة الشلاتين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الارتقاء بجودة الرعاية الصحية الأولية وتعزيز المفهوم الشامل للرعاية الصحية للأسرة في المنطقة، بهدف تعزيز الصحة والعافية لكل فرد في المجتمع. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية وتطويرالرعاية الصحية المحلية، وتعزز الوعي الصحي لدى الأفراد وتعزز الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء ملفات طبية عائلية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتمكين الأطباء من الوصول إلى معلومات شاملة عن تاريخ المرض والفحوصات السابقة لأفراد الأسرة. سيتمكن الأطباء من تشخيص الحالات بشكل أفضل وتحديد العلاجات المناسبة بناءً على المعلومات الموجودة في الملفات الطبية العائلية.

وتدعم وزارة الصحة والسكان هذه المبادرة وتعتبرها خطوة هامة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة وعافية الأسر في المنطقة. تشجع الوزارة الأسر على التعاون الكامل مع فرق المبادرة وتقديم المعلومات الضرورية لإنشاء الملفات الطبية العائلية.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية قريبًا. يتطلب ذلك تعاون جميع الأسر وتقديم المعلومات اللازمة لفرق المبادرة. ستعمل الفرق بجد لضمان تنفيذ هذه المبادرة بكفاءة وفعالية وتوفير الرعاية الصحية الأولية المناسبة لكل أسرة في المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز صحة وسلامة الأسر وتحقيق تنمية صحية شاملة في المجتمع. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الصحي للمنطقة بشكل عام وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للأفراد والأسر.

ونأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية الأولية وتعزيز صحة وسلامة الأسر في منطقة البحر الأحمر. ستستمر الوزارة في العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة للمجتمع.

الرعاية الصحية الأولية ملف طبي عائلي تحسين الرعاية الصحية البحر الأحمر الأسرة والصحة

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