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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفينتين لدى الحوثيين تابعين لإسرائيل

تحمل 12 ألف طن مواد خطرة.. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختطاف سفينة إسرائيلية قبالة السواحل اليمنية صباح اليوم. 

وقال أحمد موسى،  خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد مساء اليوم الأحد، أن السفينة تحمل "حمض الفوسفوريك"، وهي مادة خطرة للغاية، والسفينة تخص إسرائيل وتحمل علم ليبريا. 

وأضاف أحمد موسى، أن السفينة  سفينة صب وتحمل مواد سائلة خطيرة للغاية، وعقب اعتراضها اعترفت إسرائيل أن السفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي أو شركة تدار من لندن وتحمل 12 ألف طن من المواد الخطرة

وأشار أحمد موسى،إلى  أن طول السفينة المختطفة يصل إلى 145 مترا وعرضها  24 مترا وتم اختطافها قبالة سواحل اليمن وهذه هي المرة الثانية منذ اندلاع أحداث غزة الأخيرة التي يتم فيها اختطاف سفينة تابعة لإسرائيل. 

 

سفينتين لدى الحوثيين تابعتين لإسرائيل



وأردف أحمد موسى، أن هناك مجموعة صعدت على متن السفينة وتم السيطرة عليها واختطافها، مضيفا أن في الوقت الحالي هناك سفينتين لدى الحوثيين تابعين لإسرائيل.

أحمد موسى سفينة إسرائيلية اليمن سواحل اليمن الحوثيين

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