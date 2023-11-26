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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بتعديل السعر الاسترشادي لإردب القمح لـ 2000 جنيه.. فيديو

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن السعر الاسترشادي للقمح يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه لابد ألا يقل سعر الإردب عن 2000 جنيه.

وأضاف “ملك”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لابد من الاهتمام بتوفير كل ما يلزم للمزارع المصري وتحريك السعر بشكل عاجل وتشجيع الفلاح المصري على زراعة القمح بدلا من السعر الحالي الذي يصل لـ 1600 جنيه للأردب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك ثقة بالحكومة لمناقشة القرار وتعديل السعر الاسترشادي لأردب القمح بدعم من القيادة السياسية، من أجل تعويض المساحة في زراعة القمح.

ولفت إلى أن الفرصة لازالت قائمة من أجل تحقيق زراعة المستهدف هذا العام بعد عدم الوصول إليه وتحقيقه، مبينا أن قطاع الزراعة واعد، كما أن الدولة المصرية قادرة على تخطي التحديات بعزيمة شبابها ورجالها الباحثين في المراكز البحثية وأساتذتها في الجامعات.

توفير كل ما يلزم

وشدد النائب على أنه يوجد إرادة سياسية وظهرت في المشروعات التي أطلقتها بمختلف المجالات من أجل تحقيق الفائض وتوفير كل ما يلزم المواطن المصري من سلع أساسية. 

وأشار إلى أن المواطن المصري بدأ يشعر بجني الثمار نتيجة ما يحدث على أرض مصر والمشروعات الزراعية والصوب الزراعية وتوشكى الخير ومستقبل مصر التي يتم فيها العمل على قدم وساق.
 

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