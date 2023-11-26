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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قابل للزيادة.. معهد المحاصيل الحقلية: 400 دولار سعر طن القمح وفقا للسعر العالمي

علاء خليل مدير معهد
علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية

قال علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن المزارع هو الاقتصاد الأول في مصر. 

وتابع "خليل"، خلال حوار ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، نتمنى من الدولة أن يصل السعر الاسترشادي لأردب القمح لـ 2000 جنية، مشيرا إلى أن السعر قابل للزيادة. 

وأوضح مدير معهد المحاصيل الزراعية، أن الحكومة ملتزمة تأخذ الأردب بـ 1600 في حال انخفاضه لهذا السعر، وفي حالة ارتفاع السعر في وقت التوريد تلتزم الحكومة أيضا برفع السعر للأردب بالسعر العالمي. 

وأشار علاء خليل، إلى أن طن القمح وصل بالسعر العالمي لـ 400 دولار، مؤكداً أن جودة القمح المصري تعادل الأقماح العالمية، وأن السعر الحالي سعر ضمان و استرشادي وقابل للزيادة في حال رفع الأسعار العالمية. 

 

محصول القمح استراتيجي

وأردف، نحن في الوقت الحالي تسعى للوصول إلى المستهدف من القمح وهو 3.5 مليون طن مما يحقق اكتفاء ذاتي لرغيف الخبز المدعم، مردفا إلى أن محصول القمح محصول استراتيجي والدولة تأخذ القمح من المواطن وترده إليه في صورة رغيف خبز مدعم.

 

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