أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفة فى برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد، وتحدثت عن تفاصيل كثيرة بخصوص حياتها الشخصية والعملية وكشف عن رأيها فى بعض القضايا الشائكة بكل صراحة.



وجاءت تصريحاتها كل آتي، أنها رفضت العمل مع زينة بعد أزمة مسلسل أرض النعام، وأنها على استعداد تتبادل القبلات من الفنان عز فى عمل فنى يجمع بينهما.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف بموقع التواصل الإجتماعي الانستجرام صور من شخصيتها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة: قريب حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.

وتجسّد “رانيا” فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.